La buona fede e la cattiva coscienza il fumo e il fuoco nell' urbanistica milanesecostruttoriarchitetti e dirigenti nell' occhio del ciclone

L'urbanistica milanese si confronta da tempo con questioni di trasparenza e responsabilità. Recentemente, la revoca di un sequestro edilizio nel centro città solleva riflessioni sul ruolo di costruttori, architetti e dirigenti coinvolti. Questo scenario evidenzia le sfide di un settore in cui la buona fede viene spesso messa alla prova, lasciando emergere tensioni tra interessi pubblici e privati.

La buona fede e la cattiva coscienza, il fumo e il fuoco nell'urbanistica milanese Non volevamo entrare in questo scivoloso argomento da troppo tempo d'attualità ma mi pare importante testimoniare la presa d'atto di una revoca di un sequestro di un edificio nel centro della Città, con motivazioni che non vorremo a nostra volta giudicare. Troppe sentenze e molti distinguo ci hanno indotto a non capire il motivo per cui non si è mai svolto un dibattito serio su queste argomentazioni corrette o sbagliate dei giudici. Allora cercherò di spostare le valutazioni del "pasticciaccio brutto" non di via merulana, ma di via Anfiteatro sull'azione intellettuale dei tanti che lavorano in questi mari in tempesta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Inchiesta urbanistica Milano, Tribunale del Riesame dissequestra il palazzo di Brera: "Costruttori in buona fede, operato in piena legalità" - L'ORDINANZAIl Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il dissequestro della torre residenziale Unico-Brera in via Anfiteatro, annullando il precedente provvedimento.

Argomenti discussi: Dissequestrato il cantiere di via Anfiteatro: Costruttori in buona fede, con permessi e sentenze a favore; Sequestro preventivo: quando la buona fede lo annulla.

