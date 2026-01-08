Puff Daddy nell’occhio del ciclone | I suoi dipendenti sono furiosi perché non vengono pagati mentre è in prigione L’avvocato | È tutto sotto controllo

Puff Daddy si trova al centro di polemiche riguardo al mancato pagamento dei suoi dipendenti, anche durante il periodo di detenzione. Alcuni lavoratori manifestano insoddisfazione per le somme non corrisposte, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle sue attività. Tuttavia, il suo avvocato assicura che la situazione è sotto controllo e che sono in atto tutte le procedure necessarie per risolvere la questione.

Anche in carcere Puff Daddy “ha un grosso problema con gli stipendi, dato che alcuni dei suoi dipendenti sono arrabbiati perché non vengono pagati mentre è rinchiuso, ma il suo rappresentante legale insiste nel dire che ha la situazione sotto controllo”. Lo riporta il sito TMZ. Secondo fonti interpellate da TMZ il patrimonio di Daddy è gestito dalla società di gestione aziendale Tri Star Sports & Entertainment mentre è in carcere: “ Stanno tenendo i suoi soldi sotto stretto controllo, troppo stretto per alcune persone a libro paga. Ad esempio, ci è stato detto che alcuni avvocati che si occupano della montagna di cause civili di Daddy non sono stati pagati, e anche tra gli altri membri dello staff non va meglio, almeno uno di loro si è dimesso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

