Piano riduzione liste d’attesa Codacons preme per l’attuazione | Niente scontri prima la salute

La Regione Puglia ha deciso di prolungare gli orari degli ambulatori fino alla sera per ridurre le lunghe attese nelle strutture sanitarie. La misura ha già scatenato proteste tra i medici, che lamentano carenze di personale e difficoltà organizzative. Il Codacons chiede che si lavori subito per mettere in atto il piano senza scontri, perché la priorità deve essere la salute dei cittadini. La situazione resta critica e ancora tutta da definire.

Il piano di abbattimento da 15 milioni di euro, per oltre 124mila richiami, con visite ed esami estesi anche nel pomeriggio, è partito dal 2 febbraio, ma nove sigle sindacali dei medici hanno inviato una diffida alla Regione, parlando di piano "calato dall'alto" e minacciando lo sciopero. Il dibattito rimane acceso sulla sostenibilità del piano, la necessità di nuove assunzioni e il ruolo dei medici di base. In tale contesto, il piano per il recupero delle prestazioni arretrate viene ritenuto non solo legittimo, ma essenziale e non più rinviabile. Non si tratta secondo il Codacons di "una scelta ideologica o politica", ma di una risposta obbligata a un sistema che rischia il collasso e che da anni scarica inefficienze e ritardi sulle spalle degli utenti.

