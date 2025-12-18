Cartoon Heroes all' Auditorium Parco della Musica

Il 23 dicembre, alle 21, l'Auditorium Parco della Musica ospita lo spettacolo dei “Cartoon Heroes”. Un viaggio tra personaggi iconici come Ufo Robot, Willy il principe di Bel Air, Ken il guerriero, Gumball, Candy Candy e l’Uomo Tigre, che trasporterà il pubblico in un mondo di emozioni e nostalgia. Non perdere questa serata dedicata ai grandi eroi dell’animazione e dei cartoni, un evento imperdibile per grandi e piccini.

Martedì 23 dicembre, alle 21, presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, arrivano Ufo Robot e Willy il principe di Bel Air, Ken il guerriero e Gumball, Candy Candy e l'Uomo Tigre, grazie allo show dei "Cartoon Heroes".Una band composta dai cantanti storici e dagli autori.

I Cartoon Heroes all'Auditorium - Stasera, nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, tornano i «Cartoon Heroes», un progetto proposto da Helikonia e Gente di Cartoonia. roma.corriere.it

Al via il Natale dell'Auditorium Parco della Musica - Musica, teatro, circo contemporaneo, Festival del Gospel, spettacoli per famiglie, prime assolute e tanti grandi nomi della scena italiana e internazionale: torna il Natale all ... spettacoli.tiscali.it

Al lavoro per Cartoons Heroes. Un evento unico con personaggi incredibili. Martedì 23 dicembre @auditoriumparcodellamusica @helikoniaeventi @raggifotoniciofficial @madcartoonsband - facebook.com facebook

