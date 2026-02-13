riconsegnate quelle medaglie olimpiadi la comunicazione choc agli atleti vincitori

Durante le prime giornate delle Olimpiadi di Milano Cortina, le autorità hanno richiesto agli atleti di restituire alcune medaglie appena vinte, sostenendo che presentano difetti. La richiesta ha sorpreso molti vincitori, che avevano già festeggiato il successo sui podi. In alcuni casi, gli atleti hanno mostrato medaglie con graffi e dettagli che sembrano non conformi alle aspettative di qualità. La decisione ha generato confusione tra i partecipanti, molti dei quali si sono chiesti cosa stia succedendo realmente.

Nei primi giorni delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è emerso un caso legato a presunti difetti di alcune medaglie appena assegnate. Alcuni atleti hanno segnalato sui social problemi strutturali, concentrati in particolare sul punto di fissaggio tra la parte metallica e il cordino pensato per sostenere la medaglia al collo. La situazione ha portato a chiarimenti ufficiali da parte degli organizzatori. La Zecca dello Stato, che cura la produzione delle medaglie, ha comunicato la disponibilità a intervenire per sistemare i fissaggi difettosi. In alcuni casi, agli atleti è stata consegnata una medaglia sostitutiva, in attesa della riparazione e della restituzione dell’originale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

