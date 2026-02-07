quelle olimpiadi nascoste che non hanno bisogno di medaglie

In Italia, ci sono eventi sportivi che passano quasi inosservati, lontani dalla scena principale delle Olimpiadi ufficiali. Gare di livello, allenamenti intensi, storie di atleti che si sfidano senza medaglie in palio, spesso rimangono nell’ombra. Sono le Olimpiadi nascoste, quelle fatte di sacrifici e passione, che non hanno bisogno di luci o telecamere per essere importanti.

Ci sono Olimpiadi che si vedono e Olimpiadi che si intuiscono. Quelle ufficiali sono luci, maxischermi, atleti che passano come comete, la voce degli speaker che riempie l’aria di nomi e tempi. Poi ci sono queste, le Olimpiadi nascoste, laterali, che non hanno bisogno di medaglie per esistere. Borca di Cadore, notte. Un paese che sta appena fuori dal mito di Cortina, come una frase detta sottovoce. Qui non c’è il clamore, non c’è la folla. C’è la neve che si accumula ai bordi, come se il mondo avesse deciso di mettere una parentesi bianca tra sé e tutto il resto. Attraverso un ponte. Un ponte vero, concreto, con le ringhiere fredde e il passo che risuona nel silenzio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

