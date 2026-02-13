Riconsegnate quelle medaglie Olimpiadi invernali l’avviso agli atleti vincitori e il cambio

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, le medaglie rotte hanno attirato l’attenzione di tutti. La causa principale riguarda alcune medaglie consegnate agli atleti, che si sono danneggiate durante la premiazione. La federazione ha lanciato un appello: “Riconsegnate quelle medaglie”. Questa situazione ha sollevato dubbi sulla qualità delle premiazioni e ha portato a un cambiamento nelle procedure di consegna. In questo contesto, alcuni atleti hanno già deciso di restituire le medaglie danneggiate, chiedendo un intervento rapido.

Il caso delle medaglie rotte continua a far discutere nei primi giorni di gare delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A sollevare la questione sono stati alcuni atleti che, attraverso i social, hanno segnalato difetti nei loro cimeli appena conquistati sul campo di gara. In particolare, sotto osservazione è finito il fissaggio tra il metallo e il cordino destinato a sostenere la medaglia al collo dei vincitori. La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione mediatica, spingendo gli organizzatori a fornire chiarimenti ufficiali. La Zecca dello Stato, incaricata della realizzazione delle medaglie, si è resa disponibile a intervenire per riparare i fissaggi difettosi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Le Olimpiadi Invernali tornano in Italia dopo oltre vent'anni, portando con sé l’attenzione sugli atleti italiani più medagliati nella storia olimpica invernale.

In Italia, ci sono eventi sportivi che passano quasi inosservati, lontani dalla scena principale delle Olimpiadi ufficiali.

