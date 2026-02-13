Riciclando percussioni dai rifiuti al ritmo | in città arriva la Street band sostenibile
A Forlì, da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, arriva la Street band sostenibile con il laboratorio “Riciclando percussioni”. La manifestazione nasce dall’idea di trasformare i rifiuti in strumenti musicali, coinvolgendo giovani e appassionati di musica in un percorso pratico di costruzione e performance. Un dettaglio che distingue questa iniziativa è l’utilizzo di materiali di recupero provenienti da discariche e centri di raccolta, per creare strumenti unici e dal suono originale.
Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, a Forlì arriva il laboratorio “Riciclando percussioni”, un percorso creativo che insegnerà a costruire strumenti a percussione con materiali di recupero e sperimentare la musica d’insieme come una vera street band. Il laboratorio sarà condotto dal gruppo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
