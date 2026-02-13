Riciclando percussioni dai rifiuti al ritmo | in città arriva la Street band sostenibile

A Forlì, da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, arriva la Street band sostenibile con il laboratorio “Riciclando percussioni”. La manifestazione nasce dall’idea di trasformare i rifiuti in strumenti musicali, coinvolgendo giovani e appassionati di musica in un percorso pratico di costruzione e performance. Un dettaglio che distingue questa iniziativa è l’utilizzo di materiali di recupero provenienti da discariche e centri di raccolta, per creare strumenti unici e dal suono originale.

