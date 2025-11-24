Energia dai rifiuti il sindaco visita l' inceneritore di Hera Cantieri in città? Un passo verso una città più sostenibile

Tanti lavori in città e malumori per il traffico. Tuttavia, “i numerosi cantieri che abbiamo in città per l’estensione del teleriscaldamento rappresentano, grazie all'adozione di tecnologie all'avanguardia, un contributo significativo alla decarbonizzazione dei consumi termici del territorio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Energia dai rifiuti, il sindaco visita l'inceneritore di Hera. "Cantieri in città? Un passo verso una città più sostenibile"

