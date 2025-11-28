Crema di porcini Knorr | scatta un nuovo richiamo per possibile presenza di corpi estranei

A distanza di pochi giorni dal ritiro del risotto alla milanese, Knorr torna a comunicare un nuovo richiamo di sicurezza. Dopo ulteriori controlli interni, l’azienda ha individuato un’anomalia che coinvolge anche la crema di. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Crema di porcini Knorr: scatta un nuovo richiamo per possibile presenza di corpi estranei

