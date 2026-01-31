Il bambino lasciato giù dal bus avrà un ruolo nella cerimonia d' apertura delle Olimpiadi La mamma | Ha chiamato Malagò pensavo fosse uno scherzo

Un bambino di 11 anni, lasciato a terra dall’autista dell’autobus, avrà un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La mamma racconta di aver ricevuto una chiamata da Malagò, che le sembrava uno scherzo. La scena si è conclusa con un lieto fine, dopo qualche preoccupazione.

BELLUNO - Tutto è bene quel finisce bene e così anche la storia del bambino di 11 anni che, nei giorni scorsi, è stato lasciato a terra dall'autista dell'autobus Dolomiti bus perché sprovvisto del biglietto "olimpico" da 10 euro sulla tratta Calalzo-Cortina. Ora, stando a quanto scrive l'Ansa, il piccolo avrà un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Cortina. Ruolo che gli sarebbe stato proposto proprio dalla Fondazione Milano Cortina 2026. In tanti si chiedono già cosa potrebbe fare il bambino che, sicuramente, porterà questa esperienza nel cuore. Bambino di 11 anni lasciato giù dal bus, la Cisl: «Gli autisti devono seguire delle regole ma lasciare un bambino a terra è folle» L'entusiasmo La famiglia del bambino avrebbe accettato la proposta con entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Un bambino di Belluno, fatto scendere da un autobus sotto la neve, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026.

