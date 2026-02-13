Ricercato da 16 anni torna in Italia per tifare la nazionale alle Olimpiadi | 44enne arrestato a Milano

Il ricercato slovacco di 44 anni, latitante da 16 anni, è stato arrestato ieri a Milano mentre si trovava in città per tifare la nazionale di hockey sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali, un viaggio motivato dalla sua passione sportiva e dal desiderio di rivedere l’Italia dopo tanto tempo.

Qualcuno direbbe che ha fatto un passo falso, ma nel caso specifico è scivolato sul ghiaccio. Un latitante slovacco era venuto a Milano per tifare la sua nazionale di hockey sul ghiaccio alle Olimpiadi invernali: è stato bloccato dalle autorità. Adesso è detenuto a San Vittore. Ricercato da sedici anni, l’uomo risultava colpito da un’ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. I Carabinieri hanno rintracciato il 44enne in seguito a una segnalazione partita da una struttura turistica in zona Baggio. L’operazione è avvenuta nella mattinata dell’11 febbraio all’interno di un camping in via Ajraghi, in zona Varesina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

