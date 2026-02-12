Tradito dalla passione per l’hockey | slovacco latitante da 16 anni bloccato a Milano Era venuto a tifare la sua nazionale
Un uomo slovacco di 44 anni, in fuga da 16 anni, è stato arrestato a Milano. Era arrivato in città per vedere la sua nazionale di hockey alle Olimpiadi. La polizia lo ha riconosciuto e fermato grazie alle immagini delle telecamere e alle indagini, mettendo fine a una latitanza lunga e complicata.
Milano, 12 febbraio 2026 – Incastrato dalla passione per l’hockey su ghiaccio. È successo a un latitante slovacco di 44 anni, ricercato da 16, che è stato bloccato a Milano dove era venuto per tifare la sua nazionale di hockey su ghiaccio impegnata nelle Olimpiadi invernali. L’ordine di cattura . L'uomo risultava colpito da ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010 per furti in esercizi commerciali. I carabinieri lo hanno rintracciato dopo un alert pervenuto da una struttura ricettiva in zona Baggio: deve scontare 11 mesi e 7 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
