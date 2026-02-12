Da 16 anni latitante va a tifare hockey alle Olimpiadi | arrestato 44enne a Milano

Un uomo di 44 anni, ricercato da 16 anni, è stato arrestato a Milano mentre si trovava in città per tifare la nazionale slovacca di hockey alle Olimpiadi. La polizia lo ha fermato e ora dovrà scontare 11 mesi di carcere.

