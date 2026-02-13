Ricerca investimenti robotica e attivismo | il WMF 2026 svela i primi 150 nomi da tutto il mondo

Il WMF 2026 a BolognaFiere ha annunciato i primi 150 partecipanti provenienti da tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud, India, Qatar, Svizzera e Arabia Saudita, con focus su ricerca, investimenti, robotica e attivismo.

Arrivano da Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud, India, Qatar, Svizzera, Arabia Saudita e molti altri Paesi i primi protagonisti del WMF – We Make Future 2026, in programma dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere. Con l’annuncio dei primi 150 nomi, il WMF, Fiera Internazionale B2B e Festival sull'Innovazione: AI, Tech e Digital, svela infatti una prima, significativa anticipazione del parterre internazionale che si riunirà in Europa e in Italia, confermando la dimensione globale della manifestazione. Dopo le 73.000 presenze da 90 Paesi, gli oltre 1.000 speaker e i più di 700 espositori e sponsor della passata edizione, imprenditori, ricercatori, esperti di Intelligenza Artificiale, manager di big tech, investitori, rappresentanti istituzionali, giornalisti, attivisti, creator e protagonisti del mondo culturale e dello spettacolo si riuniranno alla manifestazione per contribuire al confronto sul futuro esplorandolo attraverso i 14 settori strategici e rispondendo alle Sfide del Futuro che da sempre strutturano il WMF.🔗 Leggi su Today.it

Argomenti discussi: Robot umanoidi in fabbrica: da STMicroelectronics a Tesla, così il manifatturiero risponde alla crisi della manodopera; Brief Cdp: export robotica italiana; Resta (FBK): La politica deve sostenere ricerca e innovazione; Robotica avanzata e Pmi, al via la Fiera A&T al Lingotto.

Ricerca e sviluppo, Fondazione Kessler, Italia ed Europa tornino competitiveIn Italia l’investimento in ricerca e sviluppo registra un tasso tra i più bassi d’Europa, pari allo 0,8 per cento del Pil secondo i dati Istat. Anche la propensione all’innovazione è limitata e, nei ... ansa.it

La startup genovese che porterà i robot umanoidi nei luoghi di lavoroGenerative Bionics è il frutto di vent'anni di ricerca in Iit. Ha appena avviato una collaborazione con Fincantieri, per le attività di saldatura ... rainews.it

Bando STEP per investimenti produttivi e progetti di ricerca e sviluppo - apertura della prima finestra per le candidature: La misura è promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del PR FESR 2021-2027 dlvr.it/TQw0MH x.com

La rincorsa ai prodotti "Zero Alcol" o alle varianti "Light" richiede investimenti in ricerca e sviluppo che le aziende devono finanziare, cosa che scelgono di fare tramite i tagli delle unità operative - facebook.com facebook