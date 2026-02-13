Riccardi un si vende! Si rimette in piedi per il turismo lento

Riccardi ha deciso di vendere il suo terreno, spinto dalla crisi del settore turistico locale. La decisione ha scatenato molte preoccupazioni tra gli abitanti, che temono la perdita di un pezzo importante della loro identità. Mentre altrove si cerca di rilanciare il turismo lento, qui si rischia di svendere anche il patrimonio naturale e culturale. La questione resta aperta e mette in evidenza le difficoltà di un territorio che cerca di rimettersi in piedi.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE Comunicato Rinascimento Castiglionese Altrove si pensa a far rivivere i monti, qui si rischia di svendere anche l’anima. Mentre sull’Alpe di Poti si parla di centro benessere e rilancio turistico, a Castiglion Fiorentino pare che la parola d’ordine sia un’altra: dismettere. E allora diciamolo chiaro e tondo: il complesso dei Riccardi un è roba qualunque. È un bene comunale, mica del primo che passa. Sta lì, a mezza costa tra Cortona e Castiglioni, lungo il Sentiero di San Francesco, sotto il castello di Montecchio e a due passi dalla SR71. 🔗 Leggi su Lortica.it

