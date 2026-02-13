Riapre al pubblico il ristorante McDonald’s di Garbagnate Milanese

Il ristorante McDonald’s di Garbagnate Milanese riapre le porte ai clienti dopo alcune settimane di chiusura, causate dai lavori di ristrutturazione. Durante il periodo di chiusura, i lavori hanno coinvolto ogni angolo del locale, dalla sala alla cucina, per offrire un ambiente più moderno e confortevole. Ora, il locale si presenta con un design aggiornato e spazi più ampi, pronti ad accogliere di nuovo i clienti.

Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso.

