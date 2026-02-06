McDonald’s apre un nuovo ristorante a Francavilla al mare

Martedì 10 febbraio, McDonald’s apre un nuovo ristorante a Francavilla al mare. L’inaugurazione si terrà su via Nazionale Adriatica Nord, dove i clienti potranno già aspettarsi il classico servizio e i menu di sempre. La catena punta a rafforzare la presenza nella zona, attirando sia residenti che turisti. La sera dell’apertura ci sarà anche una piccola festa con musica e offerte speciali.

Aprirà martedì 10 febbraio il nuovo ristorante McDonald's di Francavilla al mare, situato su via Nazionale Adriatica Nord. Il progetto ha portato a 50 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Francavilla e dall'area limitrofa. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 10.

