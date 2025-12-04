McDonald' s apre a Francavilla al Mare e cerca personale per il nuovo ristorante | come candidarsi

Chietitoday.it | 4 dic 2025

Ora è ufficiale: a Francavilla al Mare aprirà un McDonald's. La notizia anticipata da Chieti Today nel mese di ottobre è stata confermata: nel centro della costa chietina aprirà un nuovo ristorante e si cercano 50 persone che entrino a far parte dell'azienda. Sono infatti aperte le selezioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Fermo, apre il ristorante McDonald’s: «Garantiti 50 posti di lavoro». Si parte oggi con i primi servizi, il prossimo mese il taglio del nastro ufficiale - FERMO Oggi il nuovo McDonald’s apre le porte agli appassionati del brand americano, che l’anno scorso ha distribuito in Italia 340 milioni di panini. corriereadriatico.it scrive

