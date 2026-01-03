Il contributo della Bcc per il restauro dell’abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena

La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha contribuito al restauro dell’abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena, un patrimonio storico risalente circa all’anno 1. Questo intervento mira a preservare un monumento di valore culturale e architettonico, garantendo la sua tutela per le future generazioni. La collaborazione tra banca e comunità evidenzia l’impegno nel sostenere iniziative volute alla conservazione del patrimonio locale.

La Bcc ravennate forlivese e imolese è intervenuta a sostegno dell’ abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena, un importante monumento cittadino costruito circa nell’anno 1.000. Lo storico complesso è stato recentemente oggetto di un importante intervento conservativo, di fondamentale importanza per mantenere e valorizzarne il patrimonio artistico, culturale e religioso. L’impianto di illuminazione della basilica è stato completamente rinnovato, mentre sono in atto nuovi progetti conservativi per la biblioteca, la sala espositiva ed altri locali. "Di fronte alle stringenti necessità di un monumento cittadino, identitario per l’intera comunità, come Bcc siamo intervenuti, sostenendolo con un contributo di beneficenza di 15mila euro a supporto delle esigenze del convento – ha dichiarato Giuseppe Gambi, presidente della Bcc ravennate, forlivese e imolese –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

