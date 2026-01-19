Maltempo in Italia | strade chiuse danni e frane

Il maltempo sta interessando diverse regioni italiane, provocando chiusure di strade, danni e frane. La giornata si presenta caratterizzata da pioggia intensa, raffiche di vento e condizioni climatiche avverse che richiedono attenzione e prudenza nelle zone colpite.

Una giornata che si apre con pioggia battente, raffiche di vento e un clima di crescente preoccupazione in diverse aree del Paese. Fin dalle prime ore del mattino, il quadro meteorologico appare in rapido peggioramento, con fenomeni intensi che stanno mettendo sotto pressione il sistema dei trasporti, i servizi pubblici e la quotidianità di migliaia di cittadini. Le autorità seguono l'evoluzione ora dopo ora, mentre aumentano le segnalazioni di disagi e interventi d'emergenza. Gli aggiornamenti parlano di una situazione in costante evoluzione, con scuole chiuse, collegamenti marittimi sospesi e una serie di decisioni preventive adottate per ridurre i rischi. Si registrano le prime criticità nei trasporti a causa della chiusura temporanea di alcune strade. Ondata di maltempo sull'Italia, nubifragi e venti di burrasca al sud. Allerta rossa in Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria. Scuole chiuse in diversi comuni. Maltempo sull'Italia. Piogge e vento forte al Centro-Sud, nevica sulle Alpi. Da oggi un ciclone mediterraneo che porterà nubifragi e mareggiate. Allerta rossa su parte della Sicilia e Sardegna, arancione in Calabria.

