Renault 4 E-Tech Electric premiata ai Best in Classic 2025

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Alla recente edizione di Milano AutoClassica, una delle rassegne più prestigiose dedicate al mondo del collezionismo automobilistico, la nuova Renault 4 E-Tech Electric ha conquistato un importante riconoscimento internazionale. Durante l’evento promosso da Ruoteclassiche, sono stati assegnati i Best in Classic 2025, premi che valorizzano vetture, personaggi e realtà capaci di lasciare un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

