Il Renate inizia il nuovo anno con una vittoria casalinga contro la Pergolettese, dimostrando solidità e determinazione. La partita, valida per il girone di ritorno, si conclude con un risultato positivo che riflette l'impegno della squadra. Un risultato importante per mantenere la posizione in classifica e proseguire il percorso stagionale con fiducia.

RENATE di Roberto Sanvito Il Renate apre anno solare e girone di ritorno con una bella (e meritata) vittoria casalinga contro la Pergolettese. Tre punti che permettono ai nerazzurri di tenere ampiamente il ritmo dei playoff al cospetto di una squadra che anche nel girone di ritorno non inverte un trend tanto negativo che non la vede vittoriosa da 16 giornate. La cronaca. Il Renate si affaccia la prima volta nell’area gialloblù ed è proprio l’ex Anelli a cercare il bersaglio grosso, la sua girata è efficace ma la traiettoria è centrale. Padroni di casa che a destra trovano terreno fertile anche con la complicità di Lambrughi che si fa soffiare il pallone da Calì, ottimo il pallone ancora per Anelli la cui conclusione non trova di poco la porta e neppure la deviazione ravvicinata di Karlsson. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Renate comincia bene l’anno . Vittoria di forza con la Pergolettese

