Tutta la furia del Renate | Pretendiamo rispetto

Il Renate manifesta tutta la propria delusione e rabbia dopo la recente sconfitta contro l’Arzignano, evidenziando la richiesta di rispetto e sottolineando le tensioni nate anche in seguito alle decisioni arbitrali durante la partita. La squadra si confronta con le difficoltà, mantenendo alta la tensione e la determinazione a rispondere alle critiche.

Già dopo la partita contro l’Arzignano nelle segrete stanze degli spogliatoi del “Mino Favini“ di Meda regnava l’arrabbiatura oltre che per la sconfitta anche per la direzione arbitrale. Nella fattispecie un episodio accaduto intorno al 10’ della ripresa quando il direttore di gara aveva fischiato un calcio di punizione sì per il Renate dal limite ma ignorando la “norma del vantaggio“ e ignorando Delcarro lanciato a rete. Chiaro se fosse arrivata una vittoria chi se lo sarebbe ricordato, ma con il segno “2“ in schedina il malumore ha serpeggiato e non poco. A Vercelli la goccia che fa traboccare il vaso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutta la furia del Renate: "Pretendiamo rispetto"

