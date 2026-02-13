Remigrazione salta la conferenza a Genova per revoca sala | Prenotazione ingannevole

Lunedì, l'hotel Rex di Genova ha revocato la prenotazione della sala convegni al Comitato Remigazione e Riconquista, accusando gli organizzatori di aver effettuato una prenotazione “in incognito” e di aver nascosto la natura politica dell’evento, che avrebbe coinvolto sigle e simboli non autorizzati.

L'hotel Rex di Genova nega la sala convegni al Comitato Remigrazione e Riconquista. Avrebbero effettuato la prenotazione "in incognito", nascondendo la natura politica della conferenza e le sigle Da Genova arriva, anticipata dal quotidiano Secolo XIX, una notizia destinata ad alimentare il dibattito su estrema destra, libertà di espressione e spazio pubblico. Dopo le recenti svolte del processo CasaPound a Bari, il tema torna al centro con un nuovo episodio. Per oggi era prevista all'hotel Rex di Genova una conferenza stampa del Comitato Remigrazione e Riconquista, cartello che riunisce CasaPound, Veneto fronte skinhead, Brescia ai bresciani e Rete dei patrioti.

A Genova, la presentazione della legge sulla “remigrazione”, promossa da Casapound, è stata rinviata dopo che l’hotel Rex in via De Gasperi ha annullato la prenotazione, alimentando le proteste dei sostenitori.

Una ventina di deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato questa mattina la sala stampa della Camera, dove alle 11.

