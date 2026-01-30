Conferenza sulla remigrazione l' opposizione occupa la sala stampa della Camera

Una ventina di deputati di Pd, M5s e Avs hanno occupato questa mattina la sala stampa della Camera, dove alle 11.30 si doveva tenere la conferenza sulla remigrazione. I parlamentari protestano contro la presenza di alcuni ospiti considerati di estrema destra, come Luca Marsella di Casapound e Jacopo Massetti di Forza Nuova. La situazione resta tesa e ancora in evoluzione, con i deputati che si rifiutano di lasciare la sala.

Un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs sta occupando la sala stampa della Camera dove, alle 11.30, è prevista la conferenza stampa sulla remigrazione con il portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. Ieri le opposizioni avevano fatto capire che avrebbero ostacolato l'iniziativa per "impedire l'ingresso di nazisti nel palazzo". La sala è stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele. Fra i deputati di opposizione presenti nella sala stampa della Camera ci sono per il M5s il capogruppo Riccardo Ricciardi e Francesco Silvestri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Lega organizza una conferenza stampa sulla remigrazione con CasaPound e il Veneto Fronte Skinheads. La reazione del centrosinistra e la replica della Camera dei deputati

La Lega ha annunciato una conferenza stampa per il 30 gennaio presso la Camera dei deputati, incentrata sulla questione della remigrazione e le alleanze con CasaPound e Veneto Fronte Skinheads.

Conferenza stampa alla Camera sulla remigrazione, Furgiuele: «Non mi piego alla sinistra»

La Camera ha ospitato una conferenza sulla remigrazione organizzata dal deputato leghista Domenico Furgiuele.

