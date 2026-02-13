Genova | Rinviata presentazione legge remigrazione dopo annullamento prenotazione hotel Proteste in vista
A Genova, la presentazione della legge sulla “remigrazione”, promossa da Casapound, è stata rinviata dopo che l’hotel Rex in via De Gasperi ha annullato la prenotazione, alimentando le proteste dei sostenitori.
Genova Rinuncia alla “Remigrazione”: Annullata la Prenotazione al Rex, Cresce la Mobilitazione. La presentazione della proposta di legge sulla “remigrazione” sostenuta da Casapound a Genova è stata al momento rinviata a causa dell’annullamento della prenotazione presso l’hotel Rex in via De Gasperi. L’evento, previsto per questa sera, era al centro di una crescente mobilitazione politica e di contestazione, con adesioni confermate da diverse forze politiche e associazioni. Gli organizzatori sono ora alla ricerca di una nuova sede per l’incontro. La Decisione dell’Hotel Rex e il Ruolo del Municipio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Camera blocca prenotazione conferenze stampa dopo polemica 'Remigrazione'
La Camera ha deciso di bloccare temporaneamente le prenotazioni della sala stampa di Palazzo Montecitorio.
Remigrazione, Comitato ci riprova: dopo lo stop alla Camera presenterà la pdl a Genova
Il Comitato Remigrazione e Riconquista torna in campo.
COMUNE DI GENOVA * : SEDUTA CONGIUNTA COMMISSIONI 1-7 RINVIATA, IL NUOVO APPUNTAMENTO È IL 13 FEBBRAIO.
Proposta remigrazione a Genova, sale la tensione. Cgil e Anpi in piazza, gli antifascisti sui social: Sapete dove saremo
Presentazione proposta remigrazione, Genova antifascista risponde presente
