Genova | Rinviata presentazione legge remigrazione dopo annullamento prenotazione hotel Proteste in vista

A Genova, la presentazione della legge sulla “remigrazione”, promossa da Casapound, è stata rinviata dopo che l’hotel Rex in via De Gasperi ha annullato la prenotazione, alimentando le proteste dei sostenitori.

Genova Rinuncia alla “Remigrazione”: Annullata la Prenotazione al Rex, Cresce la Mobilitazione. La presentazione della proposta di legge sulla “remigrazione” sostenuta da Casapound a Genova è stata al momento rinviata a causa dell’annullamento della prenotazione presso l’hotel Rex in via De Gasperi. L’evento, previsto per questa sera, era al centro di una crescente mobilitazione politica e di contestazione, con adesioni confermate da diverse forze politiche e associazioni. Gli organizzatori sono ora alla ricerca di una nuova sede per l’incontro. La Decisione dell’Hotel Rex e il Ruolo del Municipio.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Camera ha deciso di bloccare temporaneamente le prenotazioni della sala stampa di Palazzo Montecitorio.

Il Comitato Remigrazione e Riconquista torna in campo.

Argomenti discussi: COMUNE DI GENOVA * : SEDUTA CONGIUNTA COMMISSIONI 1-7 RINVIATA, IL NUOVO APPUNTAMENTO È IL 13 FEBBRAIO.

Proposta remigrazione a Genova, sale la tensione. Cgil e Anpi in piazza, gli antifascisti sui social: Sapete dove saremoOggi e domani i titolari di abbonamento Blu Area delle zone A, B ed L, potranno parcheggiare liberamente anche in tutte le altre zone Blu Area della città ... primocanale.it

Presentazione proposta remigrazione, Genova antifascista risponde presenteL'appuntamento è organizzato dal Comitato Remigrazione e Riconquista, nato come iniziativa congiunta di CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, Vfs e Brescia ai Bresciani ... genovatoday.it

