Un treno Intercity diretto da Torino a Reggio Calabria si è fermato questa mattina a causa del maltempo. La linea elettrica è saltata, costringendo i passeggeri a uscire dal convoglio in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, e i passeggeri sono stati fatti evacuare senza problemi. Le squadre di emergenza stanno lavorando per ripristinare la linea e riattivare il servizio.

Un treno Intercity in viaggio da Torino verso Reggio Calabria è stato costretto a fermarsi nella mattinata del 1 febbraio 2026, a causa di un’interruzione della linea elettrica provocata dalle condizioni meteo avverse. Il convoglio, che aveva già percorso parte del tratto tra il Piemonte e la Calabria, si è trovato bloccato in prossimità di Ricadi, lungo la tratta ferroviaria che costeggia la costa ionica. L’arresto improvviso è stato causato dalla caduta di un cavo di alimentazione, resa più probabile dalle forti piogge e dal vento che hanno colpito la zona durante la notte e la mattinata. I passeggeri, circa quaranta, si sono trovati in attesa in condizioni di incertezza, con la comunicazione limitata e l’assenza di corrente all’interno del treno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treno tra Torino e Reggio Calabria fermato dal maltempo, passeggeri evacuati in sicurezza

