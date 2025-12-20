A Reggio Calabria, si registrano numerosi interventi di rigenerazione urbana e riaperture di spazi pubblici, ma manca ancora una strategia complessiva che favorisca lo sviluppo delle imprese locali. La carenza di una visione organica rischia di limitare gli effetti positivi di questi interventi e di frenare il potenziale innovativo della città. È quindi importante definire un percorso condiviso che sostenga il ruolo delle imprese nel processo di rigenerazione.

“A Reggio Calabria si moltiplicano le inaugurazioni di interventi legati alla rigenerazione urbana e alla riapertura di spazi destinati alla collettività, tuttavia continua a mancare una visione organica e strutturata capace di sostenere concretamente le imprese e di puntare sull’innovazione”. È. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Rigenerazione urbana a Reggio Calabria, le imprese restano ai margini

