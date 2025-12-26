Brutta esperienza per alcuni passeggeri dell'autobus di linea extraurbana Bibbiena - Arezzo di oggi pomeriggio. Durante il viaggio la tensione è salita tra un gruppo di stranieri a bordo, prima insulti e minacce fino a quando, “all'altezza del Casello 1 di Arezzo è scaturita una vera e propria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Rissa in autobus, un passeggero: "Basta, abbiamo diritto di viaggiare sicuri nei mezzi pubblici"

Leggi anche: Palestina, mozione di Palagi (Spc): "Basta prodotti israeliani nei distributori degli uffici pubblici"

Leggi anche: Viaggiare sicuri: i seggiolini auto Thule per ogni età

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Rissa a bordo dell’autobus 1 in via Cantore, gli agenti intervengono per separare cinque persone - La pattuglia, impegnata nei rilievi di un incidente stradale in via Cantore, un investimento di un pedone da parte di un motociclista in stato di ebbrezza, è intervenuta per separare i soggetti. ilsecoloxix.it

Rissa sul vaporetto, pugni in faccia tra due gruppi di operai dell'Est e nordafricani. Le urla dei passeggeri: «Basta, basta» - di Giorgia Zanierato Scoppia la lite sul vaporetto: volano pugni in faccia tra due gruppi di operai. msn.com