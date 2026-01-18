Referendum giustizia avvocati in piazza per il sì | La magistratura non vuole il confronto
In vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, gli avvocati della Camera Penale “Oronzo Melpignano” di Brindisi continuano le iniziative di sensibilizzazione a favore del “sì”. La loro presenza in piazza mira a promuovere il confronto e a evidenziare l’importanza delle riforme in ambito giudiziario. La campagna si inserisce nel più ampio dibattito sulle implicazioni di questa consultazione referendaria.
Proseguono le iniziative promosse dalla Camera Penale “Oronzo Melpignano” di Brindisi, a sostegno delle ragioni del “sì” al referendum costituzionale confermativo sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo. Stamattina (sabato 18 gennaio) gli avvocati hanno incontrato la cittadinanza presso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
