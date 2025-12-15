Tajani esprime apertura riguardo a un possibile coinvolgimento di Marina e Pier Silvio Berlusconi nella politica, sottolineando che finora hanno declinato questa possibilità. La loro eventuale discesa in campo sarebbe una novità, ma Tajani si mostra disponibile se decidessero di prendere questa strada.

© Lapresse.it - Forza Italia, Tajani: “Bene se Marina e Pier Silvio Berlusconi scendono in campo”

Un’eventuale discesa in campo di Marina e Pier Silvio Berlusconi? “Hanno sempre detto di no. Se poi lo vogliono fare, perché no? Fino adesso hanno detto di no. La stoffa? Non vanno sottovalutati. Se scendono in campo, bene”. E’ il pensiero di Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, nella nuova puntata di Pulp Podcast, il format condotto da Fedez e Mr. Marra. “Che a loro piaccia la politica è anche giusto, meno male. Se la gente non va a votare come in tutte le grandi democrazie, più gente partecipa e meglio è. Se poi sono persone qualificate, di esperienza, di capacità e sono pure figli di Berlusconi, meglio. Lapresse.it

Antonio Tajani agli Stati generali della casa - Semplificare per abitare - Forza Italia

Occhiuto ad Atreju: «Nessuna sfida a Tajani, Forza Italia più liberale» - Il presidente della Regione Calabria chiarisce il senso del convegno “In libertà” del 17 dicembre e nega qualsiasi ambizione a nuovi ruoli nel partito ... corrieredellacalabria.it