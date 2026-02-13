Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, ha ribadito oggi a Piazzapulita su La7 le sue posizioni sul referendum sulla giustizia, precisando le sue affermazioni dopo le polemiche scoppiate nelle ultime settimane.

Dopo le polemiche seguite alle sue dichiarazioni in merito al referendum sulla giustizia, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri è intervenuto a Piazzapulita su La7 per chiarire la sua posizione. «Voteranno No le persone perbene, che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente», aveva detto al Corriere della Calabria suscitando l’ira del centrodestra e dei comitati per il Sì. Intervistato da Corrado Formigli, ha spiegato: «Io non ho detto, come strumentalmente si vuole far credere, che quelli che votano Sì sono tutti appartenenti ai centri di potere, alla ‘ndrangheta e alla massoneria deviata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Referendum, Gratteri chiarisce le sue affermazioni ma non arretra

Approfondimenti su referendum gratteri

Con l’avvicinarsi del referendum sulla giustizia, le tensioni aumentano.

Il ministro Nordio ha reagito duramente alle parole di Gratteri sul referendum.

Perché NO. Guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole

Ultime notizie su referendum gratteri

Argomenti discussi: Gratteri: Sanno perfettamente che indebolendo la magistratura dormiranno sogni più tranquilli; Gratteri sul Referendum: Con la separazione delle carriere imputati più deboli; Referendum, Gratteri: Voteranno sì indagati e massoneria deviata. FdI: Parole indegne; Referendum Giustizia, Gratteri: Voteranno sì indagati, imputati e massoneria deviata. Occhiuto: Parole che infangano la Calabria.

Referendum, Gratteri Chi mi accusa è in malafede e stravolge le mie paroleSul referendum sulla giustizia è scoppiata la polemica dopo alcune dichiarazioni di Nicola Gratteri. Intervenuto a Piazzapulita, il magistrato ha voluto chiarire il senso delle sue parole, respingendo ... repubblica.it

Referendum, tempesta su Gratteri: Non ho mai detto che chi vota sì è ‘ndraghetista e massoneIl Procuratore di Napoli reagisce alle accuse dopo l'intervista al Corriere della Calabria: Non è con questi attacchi, interrogazioni e procedimenti annunciati, che mi si mette a tacere ... dire.it

la Repubblica. . "Voteranno no le persone perbene", è l’incipit. Nicola Gratteri va giù diretto e senza filtri, come sempre. Ma stavolta, nella trincea del referendum sulla giustizia, e con i nervi tesi di una destra che teme il sorpasso e cerca bersagli, gli costa caro - facebook.com facebook

Gratteri ora assegna patenti di onestà sul referendum: "Le persone perbene voteranno No, gli indagati e i massoni voteranno Sì". E il fronte del No tace, così come Anm e Pd - @ErmesAntonucci x.com