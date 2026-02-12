Referendum giustizia Nordio contro Gratteri | Sconcertato dalla sue parole

Il ministro Nordio ha reagito duramente alle parole di Gratteri sul referendum. Il procuratore capo di Napoli aveva detto che indagati e massoneria deviata voteranno per il sì. Nordio si è detto sconcertato e ha criticato duramente queste affermazioni. La polemica tra i due continua a far discutere nel mondo della giustizia italiana.

E’ polemica per le parole del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia, secondo cui voteranno per il sì indagati e massoneria deviata. “ Sono sconcertato da quello che ho sentito, ma ancora di più da quello che è stato detto dopo. Mi domando se l’esame psico-attitudinale che noi abbiamo proposto per l’inizio della carriera dei magistrati non sia necessario anche per la fine della carriera”, ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Mauro Scrobogna LaPresse Salvini: “Lo denuncio e voto sì”. Ma contro il magistrato insorge anche Matteo Salvini. “Io lo denuncio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum giustizia, Nordio contro Gratteri: “Sconcertato dalla sue parole” Approfondimenti su Referendum Giustizia “Chi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene”: bufera per le parole di Gratteri Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha scatenato una polemica con le sue ultime parole sul referendum giustizia. Referendum Giustizia 2026, Gratteri attacca: “Voteranno Sì imputati e massoneria deviata”, FdI non ci sta: “Parole indegne, chieda scusa” Gratteri attacca duramente, accusando che tra chi voterà Sì ci saranno imputati e membri della massoneria deviata. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Referendum giustizia, Di Pietro: Voto Si e invito Gratteri a confronto Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Il No di Cantone alla Riforma Nordio; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum, il governo costretto a correggersi. Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure noCome cambierebbe la magistratura se vincesse il sì al referendum sulla giustizia? La «riforma Nordio» va a vantaggio dei cittadini o di chi, di volta in volta, detiene il potere? Rispondono Stefano Ce ... vanityfair.it Referendum sulla Giustizia, la rimonta del No riapre la partita. E Nordio torna ad attaccare le togheReferendum sulla Giustizia, testa a testa nei sondaggi. Nordio attacca di nuovo le toghe: se vince il no, vincono le procure ... lanotiziagiornale.it BlogSicilia. . No al referendum sulla giustizia ma con gli occhi puntati all’emergenza, Elly Schlein torna in Sicilia. #perte #sicilia #blogsicilia #politica #schlein - facebook.com facebook Secondo un sondaggio di YouTrend in materia di referendum sulla giustizia, con un'affluenza del 46 per cento vincerebbe il no, con un'affluenza più alta, al 58 per cento, vince il sì alla riforma. Questi dati ci dicono che Giorgia Meloni ha un problema a portare i x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.