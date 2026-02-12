Referendum sulla giustizia le affermazioni choc di Gratteri

Con l’avvicinarsi del referendum sulla giustizia, le tensioni aumentano. Da una parte, chi chiede di votare sì e dall’altra, chi invita al no. Le dichiarazioni di Gratteri fanno discutere e accendono il dibattito tra i cittadini. La campagna elettorale si fa sempre più accesa e i temi caldi dividono opinioni e schieramenti.

Con l’avvicinarsi del referendum sulla giustizia si moltiplicano gli appelli per il “sì” e per il “no”. E con essi anche le uscite spericolate, come quella del Pd che dopo i neofascisti di CasaPound ha usato (a loro insaputa) i campioni azzurri del curling per promuovere la posizione del Nazareno. Ma non è certo l’unico esempio, né il peggiore. Il magistrato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, intervistato dal Corriere della Calabria si è infatti detto «certo che per il “ no ” voteranno le persone perbene, le persone che credono nella legalità come pilastro importante per il cambiamento» della Regione, mentre per il “ sì ” «voteranno ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Referendum sulla giustizia, le affermazioni choc di Gratteri Approfondimenti su Gratteri Referendum Referendum giustizia, Gratteri choc: “Persone perbene per il No, per il Sì massoneria deviata e imputati” Il referendum sulla giustizia divide le persone. Referendum sulla giustizia, Di Pietro a Napoli: sfida a Gratteri. Via al comitato “Italiani nel Mondo per il Sì” La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Referendum Giustizia, le reali intenzioni... #politigram #gratteri Ultime notizie su Gratteri Referendum Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Guida al referendum costituzionale sulla giustizia; Referendum sulla giustizia: quando la sinistra tira fuori il jolly del fascismo, vuol dire che è abbastanza disperata.; Referendum costituzionale sulla giustizia. Che fine farà il voto fuorisede? Dopo il passo indietro sul referendum sulla giustizia, si punta a una legge popolareDopo la conferma che la sperimentazione del voto fuorisede non verrà portata avanti al referendum del 22 e 23 marzo, l'obiettivo è dotarsi di una legge che non dipenda dall’arbitrio della maggioranza ... wired.it Referendum sulla giustizia, a Busto Arsizio una serata pubblica per il NoL’iniziativa punta a offrire strumenti di comprensione e confronto sui temi della giustizia al centro della consultazione referendaria ... varesenews.it Polemica per le recenti dichiarazioni del procuratore di Napoli sul referendum giustizia: “Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giu - facebook.com facebook Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.