Referendum giustizia incontro di Pluralismo e dissenso | Le ragioni del ' sì' e del ' no'

Questa sera a Bologna, l’associazione Pluralismo e dissenso organizza un incontro pubblico sul referendum giustizia. L’appuntamento è alle 17 nella Sala della Musica, nel chiostro di San Paolo, in via Boccaleone 19. Gli organizzatori vogliono mettere a confronto le ragioni del sì e del no, dando spazio a chiunque voglia esprimersi sul tema. È un momento aperto a tutti, per ascoltare e capire le diverse opinioni sulla riforma.

