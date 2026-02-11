Referendum le ragioni del no | Borgna Dainotti e De Nicolo al Circolo della stampa

Questa sera a Trieste, al Circolo della Stampa, si terrà un incontro con Borgna, Dainotti e De Nicolo. I tre discuteranno delle motivazioni del no al referendum che si avvicina. L’appuntamento inizia alle 17:30 e punta a chiarire le ragioni di chi si oppone alla riforma. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono capire meglio le posizioni contrarie.

Il giorno 11 febbraio 2026 con inizio alle ore 17:30 presso il Circolo della Stampa in Trieste Corso Italia n. 13 si svolgerà, in vista del prossimo referendum costituzionale, un incontro di presentazione ed approfondimento dal titolo "Le ragioni del no alla riforma Nordio".

