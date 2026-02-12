Il centrodestra attacca duramente Nicola Gratteri sul referendum. Secondo i loro commenti, gli imputati e la massoneria deviata sarebbero dalla parte del sì, mentre chi crede nella legalità e nel rispetto delle regole voterebbe no. La polemica divampa, e il dibattito si fa sempre più acceso.

AGI - Centrodestra all'attacco di Nicola Gratteri sul referendum. "Voteranno per il 'no' le persone per bene, le persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'sì', ovviamente, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente ", ha spiegato in un'intervista il procuratore della Repubblica di Napoli. Affermazioni che vengono rispedite al mittente da tutte le forze politiche che sostengono l'esecutivo. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, esprime "sconcerto", evocando per il pm "un esame psicoattitudinale". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Al referendum voteranno per il sì gli imputati e la massoneria deviata", è bufera su Gratteri

Scoppia la polemica sulla campagna referendaria.

Il procuratore Nicola Gratteri attacca duramente il prossimo referendum, affermando che anche imputati e massoneria deviata potrebbero votare “sì”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

