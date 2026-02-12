Al referendum voteranno per il sì gli imputati e la massoneria deviata è bufera su Gratteri

Da agi.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra attacca duramente Nicola Gratteri sul referendum. Secondo i loro commenti, gli imputati e la massoneria deviata sarebbero dalla parte del sì, mentre chi crede nella legalità e nel rispetto delle regole voterebbe no. La polemica divampa, e il dibattito si fa sempre più acceso.

AGI - Centrodestra  all'attacco di  Nicola Gratteri  sul  referendum. "Voteranno per il 'no' le persone per bene, le persone che credono che la  legalità  sia un pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'sì', ovviamente, gli  indagati, gli  imputati, la  massoneria deviata  e tutti i  centri di potere  che non avrebbero vita facile con una  giustizia efficiente ", ha spiegato in un'intervista il  procuratore della Repubblica di Napoli. Affermazioni che vengono rispedite al mittente da tutte le  forze politiche  che sostengono l'esecutivo. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, esprime "sconcerto", evocando per il pm "un esame psicoattitudinale". 🔗 Leggi su Agi.it

al referendum voteranno per il s236 gli imputati e la massoneria deviata 232 bufera su gratteri

© Agi.it - "Al referendum voteranno per il sì gli imputati e la massoneria deviata", è bufera su Gratteri

Approfondimenti su Gratteri Refendum

Referendum giustizia, Gratteri: "Per il Sì voteranno gli imputati e la massoneria deviata". E scoppia la bufera politica

Scoppia la polemica sulla campagna referendaria.

Gratteri: "Al referendum voteranno 'sì' imputati e massoneria deviata"

Il procuratore Nicola Gratteri attacca duramente il prossimo referendum, affermando che anche imputati e massoneria deviata potrebbero votare “sì”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gratteri Refendum

Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum sulla giustizia: quando la sinistra tira fuori il jolly del fascismo, vuol dire che è abbastanza disperata.; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota; Referendum giustizia, gli ultimi sondaggi. Sì e no, chi si è schierato e cosa vota.

al referendum voteranno perChi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene: bufera per le parole di GratteriPolemica per le recenti dichiarazioni del procuratore di Napoli sul referendum giustizia: Voteranno per il No le persone perbene ... fanpage.it

al referendum voteranno perLa nuova sparata di Gratteri: Voteranno Sì al referendum indagati, imputati e massoneriaVoteranno per il 'no' le persone per bene, le persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calab ... ilfoglio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.