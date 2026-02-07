Referendum | Petrelli Comitato Sì Camere Penali Grave che sulla riforma decida chi fa politica contro il Sì
La decisione della Cassazione di accogliere il nuovo quesito referendario sulla riforma della giustizia solleva forti critiche. Petrelli dell’Unione Camere Penali parla di dubbi sull’imparzialità della decisione e accusa chi fa politica di aver pesantemente influenzato il procedimento. La questione divide gli avvocati e apre un nuovo fronte nel dibattito sulla riforma.
Petrelli (Unione Camere Penali): «Gravi dubbi sull’imparzialità della decisione della Cassazione. “ La decisione dell’Ufficio centrale della Cassazione di accogliere il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della giustizia non può essere archiviata come un atto meramente tecnico. È un fatto grave e preoccupante che nell’elenco dei giudici che hanno assunto questa decisione compaiano magistrati che partecipano attivamente alle manifestazioni per il No o che hanno una storia pubblica chiaramente riconducibile a quelle posizioni. L’indipendenza della giurisdizione non è uno slogan: è una garanzia sostanziale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
