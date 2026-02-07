La decisione della Cassazione di accogliere il nuovo quesito referendario sulla riforma della giustizia solleva forti critiche. Petrelli dell’Unione Camere Penali parla di dubbi sull’imparzialità della decisione e accusa chi fa politica di aver pesantemente influenzato il procedimento. La questione divide gli avvocati e apre un nuovo fronte nel dibattito sulla riforma.

Petrelli (Unione Camere Penali): «Gravi dubbi sull’imparzialità della decisione della Cassazione. “ La decisione dell’Ufficio centrale della Cassazione di accogliere il nuovo quesito per il referendum sulla riforma della giustizia non può essere archiviata come un atto meramente tecnico. È un fatto grave e preoccupante che nell’elenco dei giudici che hanno assunto questa decisione compaiano magistrati che partecipano attivamente alle manifestazioni per il No o che hanno una storia pubblica chiaramente riconducibile a quelle posizioni. L’indipendenza della giurisdizione non è uno slogan: è una garanzia sostanziale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Referendum: Petrelli (Comitato Sì Camere Penali), Grave che sulla riforma decida chi fa politica contro il Sì

La polemica tra Petrelli e Saviano si infiamma ancora.

