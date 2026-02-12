Il ministro Nordio torna a parlare delle fake news e dell’uso dell’intelligenza artificiale. In un video, invita a mantenere un tono pacato nel dibattito sul referendum, criticando chi diffonde notizie false o manipolate.

AGI - "Io vedo che in questi giorni circolano o delle fake news o dei post fatti anche con l'intelligenza artificiale che alterano quella che è la razionalità e anche la pacatezza di quello che dovrebbe essere un dialogo su una riforma che è in piena aderenza alla Costituzione". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di un incontro sulla riforma della giustizia alla Link Campus commentando il post sui social - poi rimosso dal Pd - in cui si associava la vittoria del curling alle Olimpiadi con il no al referendum. "Ne hanno fatto uno anche su di me, che è stato smentito - ha aggiunto Nordio citando un vecchio post manipolato ai suoi danni - in cui si diceva che avrei affermato a La7 e a Panella che i pm e i giudici sarebbero finiti sotto il controllo dell'esecutivo, che è esattamente il contrario di quello che ho detto". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nordio contro le fake news: "Il dialogo sul referendum sia pacato" [VIDEO]

Questa mattina Nordio ha chiesto di mantenere un tono pacato nel dibattito sul referendum.

Nordio mette fine alle fake news sul referendum sulla giustizia.

