Referendum bufera su Gratteri Votano Sì massoni deviati imputati e indagati Nordio | Serve il test psico-attitudinale?

Il procuratore Nicola Gratteri ha scatenato una bufera politica con le sue dichiarazioni sul referendum, accusando i sostenitori del sì di essere “massoni deviati, imputati e indagati”, parole che hanno suscitato dure reazioni da parte del centrodestra. La polemica si accende dopo che Gratteri ha espresso dubbi sulla credibilità dei votanti, portando alla ribalta anche la richiesta del ministro Nordio di un test psico-attitudinale per chi si reca alle urne. La Russa ha subito commentato che tali affermazioni offendono milioni di cittadini, aggiungendo tensione a una campagna ormai infuocata.

ROMA - «Non ho detto, come strumentalmente vogliono far credere, che quelli che votano Sì sono tutti appartenenti a centri di poteri o alla malavita o a massoneria». È metà pomeriggio, quando Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, al Corriere precisa il senso delle sue parole che hanno sollevato uno tsunami di «indignazione» nel fronte del Sì: hanno lasciato «basito» il presidente del Senato La Russa, «dispiaciuto» quello della Camera Fontana. E irritato il vicepremier Salvini, arrivato ad annunciare: «Lo denuncio». Il ministro Piantedosi minimizza: «Conosco Gratteri, è un’espressione che non gli è venuta bene». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.

La polemica si infiamma ancora prima del voto sulla riforma della giustizia.

