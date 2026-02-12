Referendum bufera su Gratteri Il procuratore | indagati e massoni per il Sì Nordio | Serve il test psicoattitudinale

La polemica si infiamma ancora prima del voto sulla riforma della giustizia. Il procuratore Gratteri accusa che tra gli indagati ci sono anche massoni, alimentando le tensioni tra chi sostiene il Sì e chi il No. Nel frattempo, Nordio propone un test psicoattitudinale come misura per garantire l’imparzialità dei giudici. La campagna elettorale si fa sempre più accesa e le polemiche non si placano.

Roma, 12 febbraio 2026 – A poco più di un mese dal referendum sulla riforma della giustizia i toni tra il fronte del Sì e quello del No si alzano. Il referendum s’infila un po’ ovunque – anche alle Olimpiadi Milano-Cortina con il post sui campioni del curling, comparso, tra le polemiche, sui canali del Pd e poi rimosso – e trova due campi di scontro totale tra gli schieramenti: la dura presa di posizione del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che poi torna sulle sue parole, e il primo confronto, in tv, tra il ministro Carlo Nordio e Giovanni Bachelet, fisico e presidente del Comitato della società civile per il No. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Matteo Salvini si infiamma e annuncia che denuncerà Nicola Gratteri, il procuratore di Napoli, dopo le sue dichiarazioni sul referendum sulla riforma della giustizia.

La polemica esplode dopo le parole di Nicola Gratteri, procuratore di Napoli.

Argomenti discussi: Bufera su Balleari, cosa è successo al Carlo Felice; Referendum giustizia, Gratteri critica le opposizioni sull'appoggio al 'No': Arrivano solo ora che abbiamo recuperato; Nicola Gratteri e il referendum sulla giustizia: Con il sì favoriti ricchi e potenti; Referendum Giustizia, Nicola Gratteri spinge per il No e risponde a Marina Berlusconi: Li fa diventare pazzi.

