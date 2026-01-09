Meloni a Salvini del Fatto | Non mi dimetto se gli italiani bocciano la riforma della giustizia Attacco ai magistrati? Racconto fatti di cronaca

Giorgia Meloni ha dichiarato che non si dimetterà se gli italiani dovessero bocciare la riforma della giustizia, rispondendo alle domande sul possibile intervento sulla responsabilità civile dei magistrati. Durante la conferenza stampa di inizio anno, ha evitato di commentare specificamente le polemiche e gli attacchi ai magistrati, limitandosi a sottolineare di non voler discutere di tali questioni in questa sede.

“Non ne stiamo parlando”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, ormai diventata di inizio anno, ha risposto a Giacomo Salvini del Fatto Quotidiano che le chiede se si stia valutando l’introduzione di una forma di responsabilità civile per i magistrati magistrati visti anche i continui attacchi. La premier precisa anche che “non so cosa si intenda con attacchi” alle toghe ma di aver “ raccontato fatti di cronaca, e non ci sono attacchi ai magistrati”. “Il fatto che si cerchi disperatamente di costruire scontri tra poteri quando dal mio punto di vista, da parte mia non esistono lo trovo un errore per lo stato complessivo del sistema”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni a Salvini del Fatto: “Non mi dimetto se gli italiani bocciano la riforma della giustizia. Attacco ai magistrati? Racconto fatti di cronaca” Leggi anche: Ponte Stretto, Salvini: Non voglio pensare a vendetta magistrati per Riforma giustizia Leggi anche: Ponte Stretto, Salvini: Non voglio pensare a vendetta magistrati per Riforma giustizia – Il video Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meloni “corazzata” Pronta a usare i fondi Ue per la spesa militare - La presidente del Consiglio vuole rispettare gli accordi Nato: la spesa in Difesa si può aumentare di 15 miliardi, ma per farlo serve uno scostamento sul patto di stabilità. ilfoglio.it

