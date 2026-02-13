Doping Passler vince il ricorso | può tornare a gareggiare

Rebecca Passler torna in gara dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il suo ricorso contro la sospensione provvisoria. La decisione arriva dopo che la campionessa italiana di sci alpino era stata colpita da un’ingiusta sospensione a causa di un test antidoping positivo al Letrozolo, risalente al controllo del 26 gennaio scorso. La giovane atleta, che ha sempre negato ogni coinvolgimento intenzionale, potrà così riprendere le competizioni, sfuggendo a un periodo di stop che aveva messo in discussione la sua carriera.

