Rebecca Passler potrà partecipare alle Olimpiadi dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il suo ricorso contro la sospensione temporanea. La biatleta, positiva al Letrozolo durante un controllo del 26 gennaio, potrà finalmente prendere parte alla competizione olimpica, grazie alla decisione che ridimensiona l’accusa di doping.

Rebecca Passler potrà partecipare alle Olimpiadi. La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il suo ricorso contro la sospensione provvisoria seguita ad una positività al Letrozolo riscontrata durante un controllo lo scorso 26 gennaio. È stato riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero “l’apparente fondatezza dell’ assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole”. La biatleta italiana 25enne rientra così in gara. Si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, “giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi”, scrive la Federazione Italiana Sport Invernali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Doping, accolto il ricorso di Rebecca Passler: la biatleta parteciperà alle Olimpiadi

La biatleta italiana Rebecca Passler ha deciso di portare il caso al Tas.

La biatleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva al doping.

