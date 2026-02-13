Rebecca Passler riammessa alle Olimpiadi invernali dopo il caso doping | Sempre creduto nella mia buona fede

Rebecca Passler torna a gareggiare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dopo che il Tas ha annullato la sospensione per doping, confermando che la biathleta azzurra credeva nella sua innocenza fin dall’inizio.

Rebecca Passler riammessa alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: la biathleta azzurra era stata sospesa a seguito di positività al Letrozolo. La corte Nazionale d'appello di Nado Italia ha accolto il ricorso.🔗 Leggi su Fanpage.it

La biatleta italiana Rebecca Passler, 24 anni di Anterselva, è il primo caso di doping alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, i riflettori si accendono su un caso di doping che sta facendo discutere.

