Doping alle Olimpiadi che cos’è il letrozolo | dal caso dei tortellini di Sara Errani a Rebecca Passler

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina sulla bocca di tutti non c'è la cerimonia d'apertura – prevista per il 6 febbraio – e nemmeno le gare di sci alpino, ma il letrozolo, sostanza trovata nelle analisi di Rebecca Passler. La biatleta – tra le cinque convocate nella specialità per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 – ha effettuato un controllo fuori dalle competizioni ed è stata trovata positiva alla sostanza in questione: è il primo caso di positività alle Olimpiadi. Il letrozolo, un inibitore dell'aromatasi di terza generazione utilizzato principalmente per trattare il tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa, è la stessa che costò una squalifica di dieci mesi a Sara Errani nel 2017.

