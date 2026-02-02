Rebecca Passler positiva al doping | l' azzurra del biathlon è il primo caso alle Olimpiadi di Milano Cortina

La biatleta italiana Rebecca Passler, 24 anni di Anterselva, è il primo caso di doping alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La ragazza è risultata positiva a un controllo effettuato durante i Giochi. La notizia scuote l’ambiente sportivo e apre una ferita sulla credibilità dell’evento. Ora si attendono sviluppi e eventuali sanzioni.

Doping alle Olimpiadi Milano Cortina 2026: primo caso coinvolge un'atleta italiana. È Rebecca Passler, biatleta 24enne originaria di Anterselva, a risultare positiva a un controllo antidoping effettuato fuori dalle competizioni. L'atleta azzurra è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi di terza generazione, farmaco utilizzato principalmente nel trattamento del tumore al seno ormono-dipendente nelle donne in post-menopausa. Il primo caso ai Giochi L'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 si rivela quindi complicato per l'Italia, colpita da un caso di doping che coinvolge una sportiva di spicco del biathlon nazionale.

