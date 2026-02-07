Olimpiadi Rebecca Passler non ci sta | la biatleta azzurra ricorre al Tas contro la sospensione per doping

La biatleta italiana Rebecca Passler ha deciso di portare il caso al Tas. La 24enne è stata sospesa dopo un controllo a sorpresa ad Anterselva, dove è risultata positiva al letrozolo, un farmaco proibito dalla Wada. La Passler non è d’accordo con la decisione e ha scelto di contestarla in tribunale.

La biatleta azzurra Rebecca Passler ha fatto ricorso al Tas contro la sua sospensione. La 24enne era stata trovata positiva al letrozolo, farmaco antitumorale inserito dalla Wada nella lista delle sostanze proibite, durante un controllo a sorpresa «fuori competizione», fatto il 26 gennaio ad Anterselva e reso pubblico il 2 febbraio. L'udienza – scrive l' Ansa – è in programma il 10 febbraio nel capoluogo lombardo. L'esclusione dalle Olimpiadi e l'indagine della procura di Bolzano. Dopo la sospensione della Wada, il Coni aveva disposto l'immediata esclusione della giovane dalla squadra azzurra impegnata a conquistare medaglie olimpiche ad Anterselva, nel contesto delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

