Rebecca Passler parteciperà ai giochi olimpici era stata sospesa dopo un controllo antidoping

Rebecca Passler tornerà a gareggiare alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo essere stata sospesa a causa di un test antidoping. La biatleta era stata trovata positiva al farmaco letrozolo, un risultato arrivato da un controllo svolto il 26 gennaio. Ora, con la riabilitazione completata, Passler si prepara a rappresentare l’Italia in una delle competizioni più importanti dell’anno, dimostrando di aver superato le difficoltà e di essere pronta a tornare in pista.

Gareggerà alle olimpiadi di Milano-Cortina Rebecca Passler, la biatleta che nei giorni scorsi era risultata positiva al letrozolo (riscontrato nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio). La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia, infatti, ha accolto il ricorso dell’atleta riconoscendo il 'fumus boni iuris', ovvero l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza. “Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede - ha detto la 24enne commentando la notizia -. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici, adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Rebecca Passler, biatleta italiana, è risultata positiva a un controllo antidoping fuori dalle competizioni.

La ski-rider Rebecca Passler è finita sotto i riflettori dopo un controllo antidoping, alla vigilia di Milano Cortina 2026.

Alla fine la biatleta italiana Rebecca Passler, sospesa per un controllo antidoping, potrà gareggiare alle OlimpiadiLa biatleta italiana Rebecca Passler potrà partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026: aveva saltato le prime gare per via della sospensione che aveva ricevuto lo scorso 2 febbraio dopo ess ... ilpost.it

Olimpiadi, l'azzurra Rebecca Passler riammessa ai Giochi: Chiarito caso dopingPrima il clamore per la positività al doping unito allo sconforto dell’atleta che vede distruggersi il sogno di partecipare ai Giochi olimpici, poi i ... gazzettadelsud.it

Doping, la Nutella e il cucchiaio con tracce di letrozolo della mamma malata: così Rebecca Passler ha convinto i giudici - facebook.com facebook

Alla fine la biatleta italiana Rebecca Passler, sospesa per un controllo antidoping, potrà gareggiare alle Olimpiadi x.com